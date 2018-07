2017: Grand Chelem facile per Hamilton, mentre dietro a lui si consuma il crollo Ferrari. Raikkonen è dietro a Lewis, ma mai in grado di contrastarlo, mentre Vettel, saltato da Verstappen alla partenza, prova a passarlo senza successo e deve attendere la sosta per avere la meglio. Dietro ai due, Bottas: partito 9° per la sostituzione del cambio, rimonta facilmente con le gomme più dure, e nel finale con le morbide, passa agevolmente Vettel (dure). Ma il peggio per le Ferrari deve ancora venire: negli ultimi tre giri entrambi i piloti forano l’anteriore sinistra e sono costretti ai box. Raikkonen cede il secondo posto a Bottas, mentre Vettel è solo settimo. La competitività Ferrari di inizio stagione sembra definitivamente svanita.