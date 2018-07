Il Gran Premio d’Europa del 1993 viene ricordato per l’incredibile vittoria di Ayrton Senna e per quel primo giro sotto il diluvio in cui il brasiliano comincia a crearsi i presupposti per un dominio assoluto. In condizioni di inferiorità per una monoposto inferiore ma baciato dalla sorte per l’arrivo della pioggia, da sempre sua amica e alleata.

Il più grande primo giro della storia della Formula 1, il giro degli dei. Semplicemente quello che è successo dopo lo spegnimento del semaforo del Gran Premio d’Europa dell’11 aprile del 1993. Va bene è Gran Premio d’Europa e non di Gran Bretagna ma potevamo perderci l’occasione per raccontarlo e ricordarlo?

In fondo sempre in Inghilterra siamo, per la precisione a Donington a nord est di Birmingham, vicino a Derby e Nottingham, quella di Robin Hood e dello sceriffo omonimo. Il posto in sé non sarebbe nemmeno poi tanto particolare. Campagna inglese, circuito storico attivo fino dall’inizio del secolo, e vicino, come anche Silverstone, ad un aeroporto. Il che ne fece poi il perfetto deposito per i mezzi militari durante la seconda guerra mondiale con tanto di ordine di requisizione da parte del ministro della difesa di sua maestà. Addio gare, addio, piloti con nomi bizzarri come Richard “mad jack” Shuttelworth vincitore, su Alfa Romeo, della prima 300 miglia al Donington Park del 1935 o leggendari come Nuvolari vincitore nel 1938 su Auto Union quella che poi sarebbe diventata Audi.

Ma a Donington, passata la guerra, riprendono anche le gare e, nel 1993 il circuito viene designato per ospitare il Gran Premio d’Europa. Perché non quello di Gran Bretagna? Perché il regolamento del mondiale di Formula 1 vuole che ci sia una sola gara per ogni nazione ed allora per permettere la disputa di due GP in uno stesso paese il viene usata proprio questa denominazione sul singolo evento. Il primo GP d’Europa della storia risale a 10 anni prima, sempre in Gran Bretagna a Brands Hatch.