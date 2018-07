Zak Brown ha dato il via libera alla riorganizzazione della McLaren dopo i risultati deludenti ottenuti sino a ora in stagione e negli anni scorsi con Honda. Il primo importante cambio è proprio quello di chi stava guidando la squadra: le dimissioni di Eric Boullier da ruolo di team principal sono immediate, al suo posto Gil de Ferran come direttore sportivo. Boullier se ne va dopo poco più di 4 anni, arrivato in McLaren nel febbraio del 2014, l'anno in cui il team ha centrato l'ultimo podio della sua storia grazie a Kevin Magnussen al Gran Premio d'Australia. Nuove responsabilità anche per Andrea Stella, ex ingegnere di pista di Alonso in Ferrari, che diventa responsabile delle operazioni in pista.