"Come detto in passato, la fiducia non è mai troppa perché guardo sempre gli aspetti negativi. Errori ce ne sono stati anche in Austria. Però ci sono stati momenti molto positivi, anche se mi aspetto un weekend difficile a Silverstone, soprattutto per le curve. Ma spero possa essere un buon GP". Aspetti positivi e aspetti negativi della stagione, eppure tutti parlano di lui, Charles Leclerc, come di un sorprendente rookie. Il giovane monegasco dell'Alfa-Sauber ha parlato così in conferenza stampa, nel Day-1 del GP della Gran Bretagna.

La stagione di Charles

"I miei primi tre weekend sono stati difficili, a Baku c'è stato invece un grosso passo avanti- ha poi speigato Leclerc - . Chiedevo agli ingegneri cose sbagliate e ora stiamo migliorando. E' bello vedere quanto duramente stia lavorando il team; non c'è una rivoluzione in corso né aggiornamenti, ma ogni cosa che è successa ha avuto dei risvolti buoni. Il team mi sta dando una gara facile da guidare".

Sempre prudente sul futuro

Leclerc, sul futuro e sull'ipotesi Ferrari, non si discosta da tutte le dichiarazioni rilasciate fino ad oggi: "Mi concentro sul presente, valuteremo le opportunità. Come dicevo prima, miglioriamo sempre". E nel post conferenza: "Arrivabene? Maurizio ci protegge e io devo pensare solo a questa stagione". Il riferimento è alle parole del team principal della Ferrari dopo la gara in Austria ("Lasciate stare e guidare Leclerc e Raikkonen").