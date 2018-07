"E' la stessa cosa ogni anno, per me è il GP di casa e il più speciale. Anche guardando le repliche dello scorso anno, osservare i fan è stupendo. E poi c'è il meteo, mai così bello. E siamo anche in lotta per il Mondiale di calcio. Sarà un weekend difficile, speravamo in Austria di avere qualcosa di diverso ma questo non intacca il nostro morale. Siamo più uniti che mai. Macchine analizzate subito dopo la gara e abbiamo fatto di tutto per evitare simili problemi in futuro". Così Lewis Hamilton ha risposto in conferenza stampa, a Silverstone, sulla possibilità di vincere in casa per il quinto anno consecutivo".



La gara di Silverstone

"In curva si somigliano Spielberg e Silverstone, soprattutto nel settore centrale. Siamo qui per sprigionare il massimo del nostro potenziale. Come tutti del resto", ha spiegato il pilota della Mercedes.



La stagione e il team

"Credo sia impossibile capire come andrà il resto della stagione - ha proseguito Lewis -. Dalle esperienze avute, il team reagisce sempre molto bene e abbiamo apportato miglioramenti alla macchina che hanno aumentato il mio feeling con la macchina e la sua comprensione da parte del team. I valori continueranno a cambiare, ma sono certo che alla fine miglioreremo ancora. C'è una battaglia con due team, ma questo sport è così, spreme al massimo il potenziale della macchina".

Sui Mondiali di calcio

"Spero di poter vedere la partita sabato. Si può trattare la cosa se dovessi essere in conferenza dopo le qualifiche? Spero di sì. Credo che il morale sia altro, che dormano e mangino bene. E' importante. Anche che si divertano. Il tifo è notevole, guardano la partita l'altro giorno mi sono reso conto che non guardo abbastanza calcio. Da ragazzino giocavo e vedevo tutto... La passione è pazzesca, fa parte del DNA delle persone. Mi sono preso una giornata libera per il giorno della finale".