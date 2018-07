"L'anno scorso non siamo stati molto forti a Silverstone, ma ora vedremo. Probabilmente non siamo i favoriti in Gran Bretagna, ma credo che avremo ancora una buona macchina". Sebastian Vettel racconta così la sua vigilia del decimo Gran Premio della stagione di Formula 1. "A questo punto non abbiamo aspettative, speriamo che la stagione continui ad avere alti e bassi - ha aggiunto il tedesco - perché questo vorrà dire che avremo sempre la possibilità di tornare su, ma chiaramente dipende da chi farà i progressi più grandi nelle prestazioni. Di solito è questo che ti mette in una buona posizione a fine anno. abbiamo il nostro programma e persone che lavorano sodo. Vedremo dove saremo più avanti e al termine del campionato".

"Un punto o dieci..."

"Io sarei contento di avere un punto di vantaggio anche e fine anno. Uno o dieci non conta. Dobbiamo cogliere le opportunità che si presenteranno. E' la stessa cosa dall'inizio della stagione, siamo qui per guardare avanti e abbiamo raccolto tanti punti perché guardiamo avanti. Credo che questo sia il giusto approccio. In alcune gare capita a tutti di avere problemi. Quindi vedremo, ha concluso il pilota della Ferrari.

La vigilia di Raikkonen

"A parte due ritiri, abbiamo fatto un lavoro molto solido - ha invece spiegato Kimi Raikkonen -. Come sempre, si può fare meglio. Ma il problema sono stati questi due ritiri, bisogna fare il modo di non ripeterli perché rispetto a qualche annoi fa non ci si può più aspettare che queste cose capitino agli altri. Dieci anni fa, forse, era più probabile che ogni team ed ogni macchina non concludessero una gara, ma nelle ultime stagioni abbiamo visto che è piuttosto improbabile. Capita a volte, ma non puoi contare sul fatto che visto che è successo anche a noi accada pure agli altri. Le cose non vanno più così. Ma a parte questo, non è andata male. Cerchiamo di continuare così e fare il meglio che possiamo, mettendo insieme buoni punti".