Lascerà il Real Madrid, ma dove andrà Cristiano Ronaldo? L'eco dell'affare del secolo nel calciomercato arriva fino al paddock di Silverstone, dove si corre il decimo Gran Premio del Mondiale di Formula 1 e in tempo di mercato piloti c'è tanta attenzione anche per il calciomercato. Andrà alla Juventus? Sono parecchi gli indizi che sembrano portare l'asso portoghese in bianconero, ma anche il mondo della Formula 1 s'interroga sul suo futuro. "Zac Brown, amministratore delegato di McLaren, prima si chiedeva se tornerà allo United", ha rivelato Carlo Vanzini durante la diretta delle seconde prove libere. Diretta durante la quale è stato mostrato anche un divertente fotomontaggio, in cui CR7 indossa una divisa della Ferrari. Un super campione per una super macchina? La Ferrari ha già due fuoriclasse come Vettel e Raikkonen, anche se sul futuro del finlandese sembra incombere l'ombra del giovane e promettente rookie Charles Leclerc. Talento puro il monegasco: è lui il vero CR7 della F1 che verrà?