Primo semaforo verde per il Gran Premio della Gran Bretagna. A Silverstone si gira per la prima sessione di prove libere del decimo appuntamento del Mondiale 2018. Sarà ancora sfida Mercedes-Ferrari, con Lewis Hamilton, padrone di casa, che cercherà di recuperare il punto di svantaggio in classifica da Sebastian Vettel. Ieri, in conferenza stampa, il britannico ha difeso il suo team dopo il doppio flop nel passato weekend in Austria, mentre il ferrarista ha giocato in difesa. "Magari non siamo favoriti", ha detto, riponendo però fiducia nella solidità della SF71 H.