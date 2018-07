E' il giorno del GP della Gran Bretagna. Dopo la pole di Hamilton, seguito in griglia di partenza da Vettel e Raikkonen - tutti racchiusi in 98 millesimi - è lecito attendersi una gara da autentico batticuore. Il via alle 15.10 A Silverstone, il cui tracciato dal punto di vista tecnico, risulta essere molto interessante perché è composto da una successione di tratti molto veloci e altri piuttosto guidati, il punto migliore per i sorpassi è l'Angar Straight, rettilineo che arriva dopo le curve Beckets. Queste saranno fondamentali per tentare un attacco proprio dopo il rettifilo. E su questo circuito, più che mai, attenzione alle gomme. Di seguito, curva dopo curva, tutti i punti che potrebbero risultare decisivi nella decima gara del Mondiale 2018. Una guida che ogni pilota dovrà tenere ben presente.



Curva 1/2

Si passa completamente pieni a circa 300 km/h

Curva 3

Si frena a circa 100 metri. In frenata, che dura 53 metri, si ottengono 4.7 G. Si percorre in 3 marcia e viene utilizzato il cordolo interno.

Curva 6

Staccatone, pista molto bumpy nella zona della frenata. Si percorre in 4^ marcia ad una velocità minima di 175 km/h circa; in frenata si ottengono 4.3 G di decelerazione.

Curva 9

Si percorre in 7^ marcia e si ottengono quasi 5.8 G di accelerazione laterale; si percorre a circa 280 km/h.

Curva 11

La più famosa delle curve Beckets, i ploti la percorrono in pieno in 8 marcia a circa 300 km/h.

Curva 15

La zona della frenata è molto bumpy, si frena a circa 50 metri e si passa in 5^ marcia con una velocità minima di 220 km/h circa.

Curva 17

Qui è importante andare sul gas presto. Si percorre in 4^ marcia a circa 120 km/h e si usa molto il cordolo interno.