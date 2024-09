Era nell'aria da giorni e ora è arrivata la conferma. Il pilota australiano per la seconda volta in carriera deve lasciare la Formula 1 e dalla prossima gara di Austin sarà sostituito da Liam Lawson al volante della Visa Cash App RB. Quindi non sarà nemmeno al via del prossimo Mondiale. Il campionato torna nel fine settimana del 20 ottobre: diretta su Sky e in streaming su NOW

Daniel Ricciardo dice addio alla Formula 1. La sua seconda possibilità nel Mondiale è arrivata al capolinea dopo la gara di Singapore. Red Bull ha deciso di non puntare ancora su di lui al volante della 'sorellina' Visa Cash APP RB e dalla prossima gara di Austin il suo posto sarà preso dal neozelandese Liam Lawson, da sempre nell'orbita del team e che il consigliere Helmut Marko aveva più o meno esplicitamente già promosso nel ruolo da titolare. E così, in questo finale di stagione e al via del Mondiale 2025, la Formula 1 non avrà più in griglia uno dei piloti più amati, ma che nelle ultime stagioni ha faticato tantissimo a ritrovare la verve dei primi anni. Qui l'annuncio sui social.

La seconda chance in F1 sfumata da Ricciardo

Dopo un primo congedo dal Circus a fine 2022 e un rientro da terzo pilota in Red Bull, Ricciardo dall'esordio con la VCARB al posto di De Vries lo scorso anno si è barcamenato tra pochi acuti e parecchie delusioni. Il pilota aggressivo d'inizio carriera e quella decisione nei sorpassi con una sorta di marchio di fabbrica - la ‘mossa Ricciardo’ – sono d'un tratto svanite nel nulla. La rinascita non c'è stata dopo i passaggi in Renault e McLaren e a frenare la scelta non è bastato nemmeno il prezioso giro veloce ottenuto a Marina Bay per Red Bull e Verstappen. leggi anche Ricciardo giro veloce a Singapore. E Max ringrazia

La carriera di Ricciardo La Formula 1 sa essere spietata, e i cambiamenti come quello che taglia fuori Ricciardo dal Mondiale è una possibilità con la quale tutti devono fare i conti. Al paddock mancherà di sicuro il suo sorriso dirompente, anche quello meno sincero delle ultime complicate stagioni. Daniel da Perth ha vinto 8 Gran Premi e conquistato 32 podi. Dalla Toro Rosso alla Red Bull, poi un ottimo 2020 in Renault e un 2021 in McLaren dal quale sono arrivati i primi inequivocabili segnali del crollo. Anche se l’ultimo successo è la memorabile vittoria a Monza nello stesso anno

Liam Lawson, chi è il dopo Ricciardo

Il 22enne neozelandese, che come da nota ufficiale sarà alla guida della VCARB per i prossimi 6 GP (e nel 2025?), è stato alla guida della monoposto di Faenza (allora AlphaTauri) nel GP d'Olanda 2023 (e per 5 gare in tutto fino al Qatar) proprio al posto di Ricciardo, che si era infortunato dopo un incidente. Membro del Red Bull Junior Team dal 2019, qui vi raccontiamo la sua carriera: Nato a Pukekohe (Nuova Zelanda) l'11 febbraio 2002;

Nel 2016 diventa il più giovane campione di sempre della Formula Ford vincendo 14 gare su 15;

A 17 anni entra a far parte del Red Bull Junior Drive Programme;

Nel 2021 chiude al 2° posto il campionato DTM (4 pole, 3 vittorie e un giro veloce);

Nel 2022 colleziona 3 presenze nelle prove libere di F1 (in Belgio e Messico con AlphaTauri, ad Abu Dhabi con Red Bull);

Nel 2022 conclude il campionato di Formula 2 al 3° posto (149 pt) con 4 vittorie, 10 podi e 3 giri veloci;

Attualmente sta gareggiando nel campionato Super Formula: ha vinto 3 gare ed è secondo in classifica generale.

