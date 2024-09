Il messaggio dell’australiano dopo l’addio a Visa Cash APP RB: "Ho amato questo sport per tutta la vita. È selvaggio e meraviglioso ed è stato un viaggio. Ai tifosi che amano lo sport a volte più di me, grazie. Fino alla prossima avventura". Il Mondiale torna nel fine settimana del 20 ottobre: diretta su Sky e in streaming su NOW

Adesso è ufficiale: Daniel Ricciardo saluta Visa Cash APP RB. Al suo posto, a partire dal prossimo GP in programma negli USA e, al momento, fino al termine della stagione, ci sarà Liam Lawson, che aveva già sostituito per 5 gare nel 2023 l’australiano (a seguito dell’infortunio al polso in Olanda). Si interrompe, dunque, il percorso di Ricciardo in Formula 1, dopo il suo ritorno nel luglio del 2023. "Ho amato questo sport per tutta la vita – ha scritto l’australiano sui social a seguito dell’annuncio –. È selvaggio e meraviglioso ed è stato un viaggio. Ai team e alle persone che hanno fatto la loro parte, grazie. Ai tifosi che amano lo sport a volte più di me, grazie. Ci saranno sempre alti e bassi ma è stato divertente e a dire la verità non cambierei nulla". E poi, promette: "Fino alla prossima avventura".