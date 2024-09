Liam Lawson in Visa Cash App fino a fine stagione: subentra a Daniel Ricciardo, al suo addio alla Formula 1. Il 22enne neozelandese, che correrà al fianco di Tsunoda, aveva già sostituito l'australiano nel 2023 per cinque gare al volante dell'AlphaTauri: "Sono grato per questa opportunità", afferma, "Sognavo di guidare in F1 sin da quando ero bambino"

Liam Lawson torna in Formula 1: sarà al volante della Visa Cash App RB al posto di Daniel Ricciardo per questo finale di stagione, a cominciare dal weekend ad Austin. Il 22enne neozelandese è pilota di riserva Red Bull dal 2022 e l'anno scorso ha avuto un assaggio di F1 per cinque gare, sostituendo sull'AlphaTauri proprio Ricciardo, che si era infortunato. "Sono estremamente grato per questa opportunità", afferma Liam, "Sognavo di guidare in Formula 1 da quando ero bambino". Poi promette: "Farò il possibile per essere pronto per Austin".