La seconda manche della GP3, quella veloce, sul tracciato di Silverstone, sembra disegnata su misura per Giuliano Alesi, specialista delle gare sprint. Parte in seconda fila Pulcini, in quinta Lorandi proprio alle spalle del leader di campionato Hubert. Al via scatta benissimo Pedro Piquet e prende la testa. Nel corso del primo giro si toccano Ilott e Mawson, quanto basta per favorire Hubert che recupera posizioni e si pone in terza piazza, mentre Alesi e Pulcini si gettano all'inseguimento di Piquet.

Perde cinque posizioni invece Alessio Lorandi che, dopo tre giri appena, transita quindicesimo. Un vero e proprio amarcord affidato ai rampolli più giovani quello che presenta il suggestivo duello Piquet-Alesi per la testa della corsa. A un terzo di gara Lorandi scivola sempre più indietro (16°), mentre Tveter prima segna il giro veloce e poi supera Pulcini guadagnando la terza piazza. Dopo il podio tutto Art di gara 1, a metà gara 2 si trovano al comando tre monoposto del team Trident.

Hubert scavalca Pulcini, ora quinto, in apparente difficoltà. Posizioni cristallizzate fino all'ultimo terzo di gara, all'undicesimo giro Hughes attacca Kari che ha la peggio e si gira, nel giro seguente Mawson perde in sovrasterzo la Arden e picchia su Beckmann mettendolo fuori gioco. Virtual safety car a tre giri dalla fine. Piquet, Alesi, Tveter continuano a guidare il gruppo assaporando un bellissimo podio tutto italiano, sotto gli occhi del team owner Maurizio Salvadori, felicissimo di rappresentare la vera unica alternativa allo strapotere ART GP.

La commissione gara penalizza Kari di 5" proprio mentre il finlandese va a parcheggiare in una zona franca ma che non permette di disinserire il comando della VSC prima dell'ultima tornata, nel corso della quale nulla cambierà. Tripletta Trident con Pedro Piquet che in classifica generale si issa in quinta posizione assoluta.

È terzo assoluto Pulcini, oggi solo sesto, Lorandi ha chiuso appena dodicesimo. Una menzione particolare alla bella prova di Tatiana Calderon che si è lasciata alle spalle metà gruppo dei maschietti suoi avversari. Con la quarta piazza conquistata in gara 32 Hubert sale a quota 100 in classifica, +6 su Ilott. Prossimo appuntamento in Ungheria dal 27 al 29 luglio. Bellissimo abbraccio sotto al podio fra Nelson Piquet e Jean Alesi mentre i figli Pedro e Giuliano si stringono la mano uscendo dai rispettivi abitacoli. Tutto molto bello. Il passaggio di testimone dai padri ai figli è compiuto.