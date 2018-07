La notte, o forse il calo dell'adrenalina, evidentemente deve avergli portato consiglio. Il giorno dopo il rocambolesco e bellissimo gran premio di Silverstone, caratterizzato dalla straordinaria vittoria di Vettel e dal contatto praticamente al via tra Raikkone e Hamilton che ha costretto l'inglese a una rimonta dall'ultima posizione e per il quale il ferrarista è stato comunque penalizzato con 10 secondi, il 4 volte campione del mondo della Mercedes fa un passo indietro e corregge il tiro delle pesanti affermazioni che aveva rilasciato a pochi minuti dal termine della gara di casa. "Il problema non è stata né la partenza né la curva 3. È stata la Ferrari che mi ha colpito. Ci sono state delle strategie, degli stratagemmi abbastanza interessanti da parte di alcuni", le frasi incriminate, seguite da una mancata stretta di mano (anche se non chiarissima) che nel retro box aveva lasciato qualche strascico. Il tutto seguito dalla molto più furente polemica innestata poi dalle parole di Toto Wolff ("Incompetenza o volontà?"), replicate da Arrivabene e poi in parte ritirate dal team principal Mercedes. Ebbene Hamilton ha voluto chiudere definitivamente la questione, accettando le scuse di Kimi e provando a guardare avanti, unica cosa da fare per rimettersi al più presto al lavoro e cercare di ricucire gli 8 punti che ora lo separano da Vettel in classifica. "Kimi mi ha detto scusa e io accetto e guardo avanti", ha scritto l'inglese in una stories pubblicata sul proprio profilo Instagram. "E' stato un incidente di gara e nulla di più. A volte diciamo delle stupidaggini a da questo impariamo".