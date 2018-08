Il Mondiale della Formula 1 entra nel vivo, con l’appuntamento più importante per i tifosi della Ferrari: il Gran Premio d’Italia. Una gara a cui Sebastian Vettel arriva dopo la splendida vittoria in Belgio, un successo che ha riaperto la lotta per il titolo tra il tedesco e Lewis Hamilton. Monza, conosciuta da tutti i fan della Formula 1 come il "Tempio della velocità", è il circuito più veloce del calendario, una corsa mozzafiato che attraversa con le sue curve e i suoi rettilinei il meraviglioso scenario del Parco della Villa Reale. Monza è stata protagonista della storia della Formula 1 dal suo inizio nel 1950 ed è pertanto uno degli appuntamenti chiave dell’intera stagione automobilistica. Per rendere ancora più speciale questo Gran Premio, la città di Milano (che ha segnato l’evoluzione delle corse con brand come Alfa Romeo e Pirelli) ospiterà un evento straordinario nella settimana del GP d’Italia. Il circus della Formula 1, con il patrocinio del Comune di Milano e la collaborazione di ACI, ha organizzato per la prima volta il "Formula 1 Milan Festival 2018", che si svolgerà da mercoledì 29 agosto a sabato 1 settembre nel suggestivo quartiere dei Navigli. Il brivido irripetibile della Formula1 incontrerà così l’atmosfera unica della Darsena, zona celebre per la vita notturna milanese, proponendo alla città una formula inedita di eventi e attrazioni, musica e istallazioni iconiche, dal giorno fino alla sera, creando un’esperienza inedita per gli tutti appassionati. Il Festival sarà accessibile a tutti gratuitamente. La produzione creativa ed esecutiva del Formula 1 Milan Festival è affidata a Balich Worldwide Shows, società specializzata in intrattenimento dal vivo di larga scala e cerimonie olimpiche. Sky sarà media partner dell’evento in Darsena, con una copertura completa: finestre dedicate su Sky Sport 24, live streaming su skysport.it e sull’app di Sky Sport, contenuti esclusivi sui social network di SkySport F1.