Gara a singola sosta con la partenza che sarà cruciale

Il momento chiave della gara sarà la partenza, visto che la distanza che separa la linea di start dalla prima staccata è di oltre 600 metri. Per la Ferrari sarà fondamentale arrivare alla Roggia in prima e seconda posizione per poi gestire la corsa e scegliere il momento più opportuno per portare in prima posizione Sebastian Vettel. Hamilton si giocherà molto al via e partendo dalla piazzola “pulita” ha l’obbligo di attaccare la Ferrari di Vettel perché in pista sarà molto difficile farlo.

La strategia, come raccontato ieri, sarà a singolo pit stop. Partenza con le Super Soft con pit intorno al giro 15-20 per poi arrivare fino alla fine con le Soft. Se domani ci sarà un leggero innalzamento delle temperature potrebbe diventare molto importante il primo stint, visto che i piloti non sono riusciti ad effettuare molti giri con le "rosse" e questo potrebbe causare, su alcune vetture, il fenomeno del blistering.