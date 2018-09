A Singapore una conferenza stampa dei team principal "monopolizzata" dalla Ferrari, con le domande su Leclerc e il futuro del Cavallino alle quali ha risposto Maurizio Arrivabene. Il numero 1 del "muretto rosso" è tornato sulla trattativa che ha portato il giovane monegasco alla squadra di Maranello (dal prossimo Mondiale), per poi affrontare altri argomenti come gli ordini di scuderia, Sebastian Vettel ("Se i risultati non arrivano è colpa mia" e Mick Schumacher, figlio del 7 volte campione del mondo e che tanto bene sta facendo nella Euro F3.

Leclerc, la scelta giusta

"Quando si prendono decisioni come questa non si deve guardare solo all'impegno a breve termine, ma anche quello a lungo termine. E ciò vuol dire guardare al futuro, il futuro del team e di come cresceremo un giovane talento e di cosa ci vogliamo aspettare da lui. E' semplice, non è una decisione presa dai Simpson (il cartone, ndr), ma da me. E l'ho discussa anche con i dirigenti più importanti. Sono diversi i fattori che hanno portato a questa decisione, ma ciò non inficia il rispetto che ho per Raikkonen, un grande come persona e come pilota. Ma se si deve fare una scelta per il futuro del team, io credo sia stata fatta quella giusta per noi e per Kimi. E il modo in cui abbiamo scritto il comunicato stampa è intenzionale. Abbiamo usato uno stile diverso, infrangendo un po' le regole della Ferrari, abituata a comunicare queste cose in una riga. Le abbiamo infrante per un tributo a Kimi e augurargli il meglio per il futuro. E il meglio per il futuro è qui".