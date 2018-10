Statistiche post GP





- Per Hamilton è la 71^ vittoria in carriera, sale a -20 dal record all-time di successi in Formula1 di Michael Schumacher.

- Nono successo stagionale di Hamilton, eguaglia così il numero di vittorie dell’anno scorso e sale a -2 dal suo record personale (11 vittorie nel 2014).



- Per Bottas è il podio numero 30 in carriera: diventa il 33esimo pilota della storia a tagliare questo traguardo, il terzo finlandese dopo Raikkonen e Hakkinen.



- 44^ doppietta della storia per la Mercedes, la quarta in questa stagione ed ottava con Hamilton e Bottas protagonisti. Ora è a -3 dal secondo posto all-time della McLaren.



- 35esimo giro veloce in carriera per Vettel, il secondo stagionale dopo quello di Silverstone. E’ a -5 dal quarto posto all-time di Hamilton.



- Con gli 8 punti conquistati oggi Vettel sale a 1071 punti con la Ferrari, superando Schumacher (fermo a 1066) al secondo posto nella storia della scuderia. Ora ha davanti solo Alonso a 1190.



- Questo è il 14esimo GP in carriera comandato dal primo all’ultimo giro da Hamilton, il primo nel 2018. Ora è terzo dietro ai 19 di Senna e ai 15 di Vettel.



- La Ferrari interrompe oggi una striscia di 11 gare consecutive a podio: era la terza più lunga nella storia della scuderia dopo quella di 53 podi tra il 1999 e il 2002 e quella da 22 podi a cavallo tra il 2003 e il 2005.



- E’ il primo GP stagionale in cui la Ferrari non piazza neanche una vettura nei primi quattro posti: l’ultima volta curiosamente era stato proprio un anno fa qui in Giappone (Vettel ritirato e Raikkonen quinto).



- Questa è la settima gara stagionale in cui Raikkonen chiude davanti a Vettel: eguaglia così il suo massimo da quando corrono assieme in Ferrari (furono 7 anche nel 2016), però con ancora quattro gare da disputare.



- Per Verstappen è il terzo podio in Giappone, diventa il primo GP in assoluto in cui riesce a conquistare il podio per tre volte.