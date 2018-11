Sembra tutto molto aperto. La prima giornata in pista a Interlagos non ha evidenziato nessun acuto importante tra i tre top team lasciando così la giusta tensione per vivere con imprevedibilità il penultimo weekend di questa stagione. Alla fine il giro veloce se l’è preso Valtteri Bottas, che è già arrivato a mezzo secondo dal record della pista che lui stesso aveva siglato conquistando dodici mesi la pole position. Ma dietro il finlandese è lotta ai millesimi. Tre di ritardo per Hamilton che nella sua simulazione del giro veloce ha fatto un piccolo errore nel secondo settore e 73 per Vettel. La Ferrari in Brasile sembra partita con il piede giusto sin dal venerdì, contrariamente a quanto era successo in Messico. Molto lavoro ancora sul fondo nella prima sessione di libere, soprattutto di raccolta dati, e poi nella seconda la rossa con il tedesco ha mostrato i muscoli nel passo gara, costante e competitivo. Qualcosa da sistemare nella gestione gomme ancora c’è, visto l’accenno di blistering nelle posteriori di Vettel, ma il tedesco ha ritrovato il sorriso e la voglia di scherzare come ha dimostrato nei team radio. Può giocarsela ed è deciso a farlo, per ritrovare quella vittoria che gli manca da fine agosto. Anche gli avversari hanno ancora qualcosa da perfezionare: la Mercedes sembra aver in parte risolto i problemi con gli pneumatici degli ultimi due gran premi, ma solo le temperature più alte attese domenica saranno la vera prova del nove. La Red Bull con le gomme è sempre la più gentile ma forse pagherà in qualifica e nei tratti più veloci di Interlagos. E con una differenza minima anche la tre mescole Pirelli questo fine settimane davvero non si può dare nulla per scontato.