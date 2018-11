STATISTICHE POST GP



- 72esima vittoria in carriera per Hamilton, la decima in stagione. E’ ora a -19 dal record di 91 successi di Michael Schumacher.



- Hamilton sale oggi a quattro campionati in doppia cifra per successi (peraltro tutti consecutivi dal 2015), eguagliando la somma di quelle di tutti gli altri piloti della storia messi assieme (due di Schumacher e due di Vettel).



- Per la Mercedes è il quinto titolo costruttori nella sua storia, tutti consecutivi a partire dal 2014. E’ la quinta scuderia a salire a quota 5 dopo Ferrari, Williams, McLaren e Lotus, solo la seconda a conquistarli in fila (la Ferrari fece 6 dal 1999 al 2004).



- Per Raikkonen è il 103esimo podio in carriera, si avvicina così a -3 dal quarto posto all-time occupato da Prost a 106.



- Per Max Verstappen è il decimo podio stagionale, diventa così il 22esimo pilota della storia a conquistare almeno una stagione in doppia cifra per podi.



- Quello di oggi è il 750esimo podio nella storia per la Ferrari, è la prima scuderia di sempre in F1 a tagliare questo traguardo.



- Per la Ferrari è il 23esimo podio in questa stagione, non ne conquistava così tanti in un anno dal 2004 (allora furono addirittura 29) ed è il quarto miglior risultato nella storia dietro anche ai 27 del 2002 e i 24 del 2001.