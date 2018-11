Fernando Alonso e la McLaren ancora insieme alla 500 Miglia di Indianapolis. Il team ha ufficializzato la sua presenza nella corsa - edizione numero 103 - con il pilota spagnolo che dalla prossima stagione con correrà più in Formula 1. Per Alonso un nuovo tenttivo per l'obiettivo sempre dichiarato di aggiudicarsi la "Triple Crown" dopo le vittorie al GP di Monaco (nel 2006 e nel 2007) e alla 24 Ore di Le Mans (nel 2018).



Alonso: "Nati per queste sfide"

Alonso, che aveva già corso la 500 Indy nel 2017 e sempre con la McLaren ha detto: "Ho chiarito già da tempo il mio desiderio di realizzare la 'Triple Crown' e ho avuto un'esperienza incredibile a Indianapolis nel 2017. Sapevo che se c'era l'opportunità dovevo tornare e sono particolarmente felice di farlo ancora con la McLaren: sono contento che abbiano deciso di andare avanti. È una gara difficile, sarà una grande sfida, ma siamo piloti ed è per questo che corriamo".

Zak Brown

Zak Brown, Ceo della McLaren, ha commentato così la notizia: "Ci godiamo il ritorno a Indy, dove la McLaren ha un lungo e ricco rapporto con la 500 di Indianapolis ed è un affare ancora aperto per noi e Fernando. È una grande sfida, abbiamo il massimo rispetto per la gara e per i nostri concorrenti, quindi non ci facciamo illusioni, ma la McLaren e Alonso saranno in prima fila".