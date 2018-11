Per studiare al meglio i flussi in quella zona la Rossa ha girato con una telecamera in modo da raccogliere in tempo reale i dati sull’andamento dei flussi. Questa soluzione sarà molto importante in ottica 2019 visto che, il cambiamento regolamentare sull’ala anteriore, renderà più difficile utilizzare assetti rake in quanto sarà più complesso “sigillare” la parte terminale del fondo. Questa soluzione, se riuscirà a dare in pista gli stessi risultati che gli aerodinamici stanno vedendo al CFD e in galleria del vento, potrebbe permettere ai i progettisti di utilizzare anche nel 2019 l’assetto picchiato.

Ferrari oltre a questi test ha installato, come potete osservare nell’immagine in alto, dei sensori di pressione all’interno del cofano motore per raccogliere dati preziosi sulla fluidodinamica interna. Anche questi test sono rivolti principalmente alla progettazione e allo sviluppo della vettura 2019.

Mercedes con diverse ali posteriori

In casa Mercedes dopo i grandi problemi di setup accusati negli ultimi due GP c’è stato un cambio di metodologia di lavoro, infatti i due piloti durante le Prove Libere 1 hanno girato con un setup aerodinamico diversificato. Questo è stato fatto per raccogliere il maggior numero di dati per capire se sarà conveniente utilizzare minor carico aerodinamico per privilegiare il primo e terzo settore o se servirà un maggior carico “sacrificando” il settore 1 e 3 per privilegiare quello centrale.