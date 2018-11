“Michael non si arrenderà”. Il messaggio di determinazione e speranza per la battaglia che il pilota di Formula 1 più vincente della storia sta combattendo arriva da una lettera. Quella che la moglie di Schumacher, Corinna, ha scritto di proprio pugno e indirizzato a Sascha Herchenbach, musicista tedesco che nel 2014 aveva composto una canzone - dal titolo ‘Born to fight’ - in onore dell’ex ferrarista. E’ stato lo stesso Sascha a divulgare parte del contenuto della missiva durante un’intervista al magazine tedesco "Bunte", senza rivelare però quando questa gli sia stata spedita.

“Vorrei sinceramente ringraziarti per il tuo messaggio e per il bel regalo che ci aiuterà a superare questo momento così difficile. E’ molto bello ricevere così tanti omaggi, auguri e parole di conforto e buon auspicio, sono un grande supporto per tutta la famiglia. Tutti noi sappiamo che Michael è un combattente e che non si arrenderà”