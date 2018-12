La domanda ai suoi followers è arrivata in serata su Instagram stories. Ed è stimolante: "Hmmm (come fosse un pensiero allettante ndr). Dovrei ritirarmi dalla F1 e andare a gareggiare in moto". E voi come lo vedreste Lewis Hamilton su una moto fiammante? Non l’ha mai nascosto il suo amore per le due ruote, il campione del mondo della Formula 1. Nonostante abbia un contratto per altri due anni con la Mercedes, e l’incredibile occasione di attaccare il record di sette titoli mondiali vinti da Michael Schumacher, qualche giorno si è regalato qualche ora alla Valentino Rossi, cavalcando una Yamaha R1, sul circuito di Jerez della Frontera. E non se l’è cavata neanche malissimo. Il giorno dopo, ha voluto condividere con i suoi tifosi il suo pensiero commentando le sue sensazioni. “Mi sono svegliato con grandi sensazioni e già mi manca correre su queste super moto”. Poi ha rivelato una cosa che in molti non si aspettavano: “Ho sempre amato più le due ruote rispetto alle 4. Ho sempre voluto una moto sin da piccolo anche se devo dire grazie a mio padre per avermi comprato un kart”. Il suo amore più grande, però, “è fuori dalla pista ed è la mia bicicletta”. Infine una riflessione su un post: "Ragazzi, nei prossimi giorni rifletterò su alcuni highlights di quest’anno. Per esempio il GP di Spagna 2018. Direi che questo è stato un momento chiave della stagione che ha iniziato a spostare le cose nella direzione della nostra squadra. La macchina è sembrata incredibile. Fare la pole e vincere con oltre 20 secondi di vantaggio è stato incredibile. La nostra squadra dovrebbe essere molto orgogliosa di quel weekend".