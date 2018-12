Il calore dei tifosi della Ferrari e la notizia nel mondo

La notizia fa presto il giro del mondo. Telegiornali, radio, siti internet e social interrompono i preparativi per la festa dell'ultimo dell'anno e si interrogano sulla tragica fatalità di Meribel. Sono molte le illazioni, le fake news che circolano, il tutto nel più ristretto riserbo chiesto dalla famiglia di Schumi. "Indossava un casco e non era solo - si è limitata ad affermare Sabine Kehm, portavoce dell'ex pilota, in una nota inviata alla 'Bild' nel primo pomeriggio del 29 dicembre -. Michael è stato trasportato in ospedale dove i medici si stanno occupando di lui con professionalità. Vi chiediamo di comprendere che non possiamo fornire in continuazione informazioni sul suo stato di salute". Tra i primi a incoraggiare Schumacher sui social ecco Felipe Massa, che con il tedesco ha condiviso il suo ultimo anno in Ferrari. Davanti all'ospedale di Grenoble, poche ore dopo la diffusione della notizia, arriva la pacifica e rispettosa invasione dei tifosi della Rossa, che vogliono far sentire ancora una volta il sostegno al loro idolo, che pochi metri più là, sta combattendo per la vita, nella sua gara più importante di sempre.