Lewis Hamilton ci prova con il surf. E da quello che si vede ci riesce anche molto bene. Il cinque volte campione di Formula 1 protagonista in California, al Surf Ranch, in una piscina con onde oceaniche artificiali creata da Kelly Slater, undici volte campione del mondo di surf appunto. Nei video postato sui social della World Surfing League (WSL), si racconta l'arrivo in California del pilota della Mercedes e poi il suo tentativo tra le onde. Una buona performance, come detto, prima di finire in acqua. "È molto divertente", ha detto il pilota di Stevenage, che è anche amico di Gabriel Medina, l'attuale campione del mondo de surf e che si è congratulato con lui.



