In Messico per divertirsi alla Race Of Champions (secondo in Nations Cup con Schumi Jr e poi eliminato dallo stesso), Sebastian Vettel è in realtà già proiettato al prossimo Mondiale di Formula 1: "Sarà una grande sfida e quello che vogliamo raggiungere credo sia chiaro. Gli avversari? Vediamo come andranno i primi, all'inizio tutti se ne stanno tutti nascosti. Quando vedremo le vetture in pista capiremo meglio". Il tedesco quattro volte campione del mondo, ha anche accennato ai cambiamenti nella scuderia con Binotto e Leclerc che hanno preso il posto di Arrivabene e Raikkonen, rispettivamente nel ruolo di team principal e pilota: "Gli ingredienti ci sono, tocca a noi fare il lavoro".