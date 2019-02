La Ferrari riparte da Sebastian Vettel e Charles Leclerc: saranno loro i due alfieri di Maranello che dovranno tentare di riportare a casa quel titolo iridato che manca ormai da oltre un decennio. All'esperienza di Seb si è aggiunto il talento sbarazzino di Charles: una coppia che promette scintille.

SEBASTIAN VETTEL

Da un po' di tempo ha cominciato a parlare italiano, e questo lo avvicina notevolmente ai tifosi. Tra i "forza Ferrari" e "grazie ragazzi" lanciati nei team radio, il tedesco Sebastian Vettel è uno di famiglia. Impegno, e tanto, c'è stato anche in pista: la prima parte dell'ultima stagione aveva fatto pensare a un epilogo diverso, con due vittorie consecutive, ma poi qualcosa s'è inceppato, ancora una volta, come l'anno precedente. Ci riproverà nel 2019, Seb, che vuole il quinto titolo iridato della carriera, il primo con il Cavallino. Nato a Heppenheim, 30 anni (30 luglio 1987), ha corso la sua prima stagione in Ferrari nel 2015. E' arrivato dalla Red Bull, una stellare Red Bull, dove addirittura centrò quattro Mondiali di fila dal 2010 al 2013. In precedenza il passaggio in Toro Rosso, portata a uno storico successo a Monza nel 2008, unico finora della scuderia di Faenza. Super macchina e pilota così così o super macchina e nuovo Schumacher: allora erano queste le correnti di pensiero. Il passaggio alla Ferrari ha chiarito ogni perplessità: quella RB era sì notevole, ma altrettanto lo sono le doti di Vettel. I tifosi del Cavallino lo hanno capito, hanno compreso il progetto di Maranello e attendono. "Per il Mondiale manca l'ultimo passo, il più difficile. Il team sta lavorando duramente, c'è una buona base da cui ripartire", ha dichiarato durante la sosta invernale. Seb è alla sua quinta stagione a Maranello, esattamente tante quante erano state necessarie a un certo Schumi per conquistare il suo primo titolo con la Rossa. Anche la cabala, a volte, può dare una mano ai campioni.

La carriera

La sua avventura, come per molti piloti, comincia con il karting amatoriale. Era il 1991. Nel '95 fa il suo esordio nel mondo delle corse. Nel kart vince una serie di titoli tra cui il tedesco Junior Karting Championship, la Monaco Kart Cup e il Campionato Europeo Junior Karting. Nel 2003 passa alle monoposto partecipando al campionato tedesco di Formula BMW: 2° nella prima stagione, vince il titolo l’anno dopo. Nel 2005 arriva 5° nella Formula 3 Euroseries e debutta al volante di una Formula 1 grazie ad un test con la Williams. Nel 2006 giunge secondo in Formula 3 Euroseries e diventa test driver del team BMW Sauber. Nel 2007 Vettel inizia a correre nella World Series by Renault e nello stesso anno prende il posto di Scott Speed alla Toro Rosso-Ferrari dopo il Gran Premio d’Europa. Nel 2008 conquista la sua prima vittoria nel Gran Premio d’Italia, diventando il più giovane vincitore di F1 di sempre. Finisce la stagione 8° e passa in Red Bull. Nel 2009 vince in Cina, a Silverstone e a Suzuka, e finisce 2° nel Mondiale Piloti. Nel 2010 diventa il più giovane campione del Mondo di F1. L’anno successivo domina il Mondiale, vincendo 11 GP e conquistando il titolo per la seconda volta con quattro gare di anticipo. Nel 2012 e nel 2013 arrivano il terzo e il quarto titolo, mentre nel 2014 conclude al 5° posto. Nel 2015 Vettel ha concluso al terzo posto la sua prima stagione con la Scuderia Ferrari, nel 2016 è 4°, nel 2017 e nel 2018 è 2°, sempre dietro a Lewis Hamilton. A 32 anni, vanta statistiche da favola: 52 vittorie in 220 GP, 2745 punti e 111 podi.