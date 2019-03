"Difficile interpretarci dopo i test? Non credo, penso sia piuttosto chiaro". Così Lewis Hamilton, campione del mondo di F1, nella conferenza stampa del primo appuntamento della stagione in Australia. Il britannico della Mercedes, apparso concentrato e senza regalare troppi sorrisi, ha provato a tracciare un primo bilancio in vista dell'inizio del campionato, confermando le sue impressioni sulla Ferrari: "Certo non si sa con precisione cosa faranno gli altri, ma quanto avevo detto a proposito del vantaggio della Ferrari. Non ci siamo persi in sciocchezze nei test perché avevamo e abbiamo lavoro da fare. Il team ha delle persone grandiose e l'energia che c'è è fonte d'ispirazione. Toto Wolff ha caricato tutti, vediamo persone appassionate. Loro sono dei soldati e daranno tutto per continuare a migliorare".

Mettere il timbro...



"Mettere il 'timbro' sulle prime gare? La stagione lunga e non credo sia particolarmente importante pensare a questo. Lo è chiudere le gare e portare a casa il maggior quantità di punti possibile", ha risposto il pilota di Stevenage.