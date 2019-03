Il Mondiale 2019 segna il ritorno di Robert Kubica in Formula 1. Già in pista nella scorsa stagione per alcune sessioni di test con Renault e Williams, il pilota polacco sarà titolare proprio con il team di Sir Frank. Il 34enne di Cracovia è stato tra i protagonisti della conferenza stampa di melbourne, dove il 17 marzo si correrà il primo Gran Premio della stagione. "Sono emozionato - ha detto Kubica - è passato tanto tempo dalla mia ultima gara. Devo cercare di essere pronto. Non abbiamo avuto un inizio perfetto e tante cose sono da verificare. Test in ritardo a Barcellona e tanti problemi, non si può recuperare in un paio di settimane. In pista e in fabbrica stiamo facendo tutto il possibile. Dobbiamo cercare di concentraci su quello che abbiamo e fare il nostro lavoro. Questo è l'approccio di ognuno di noi, cercheremo di sfruttare al massimo ogni opportunità che arriverà".



Momento molto particolare quando Daniel Ricciardo (Renault) ha parlato così di Robert: "La sua è stata una pausa invernale lunga, nessuno di noi può sapere cosa ha passato per tornare in F1. Io l'ho conosciuto nel 2007 e so qual è il suo carattere. Possiamo tutti applaudirlo". E l'invito del pilota australiano è subito stato raccolto da tutti i presenti.