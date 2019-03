L'applauso a Kubica

Ricciardo ha speso parole importanti per Robert Kubica, anche lui presente in conferenza stampa e che in Australia farà il suo ritorno uffiuciale in un GP di Formula 1: "La sua è stata una pausa invernale lunga, nessuno di noi può sapere cosa ha passato per tornare in F1. Io l'ho conosciuto nel 2007 e so qual è il suo carattere. Possiamo tutti applaudirlo". E l'invito del pilota australiano è immediatamente stato raccolto da tutti i presenti per uno dei momenti più significativi della mattinata assime al cordoglio per la morte di Charlie Whiting, Race Director della F1: "Pessima notizia con cui ci siamo svegliati. Whiting era sempre con noi anche quando gli mettevamo addosso pressione. Sempre dalla nostra parte, anche quando si andava da lui per lamentarci. Costantemente disponibile, non lo scorderò. Il tempo passa alla svelta e dobbiamo goderci ogni momento. Daremo di tutto in questo weekend anche per lui".