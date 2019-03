Ambiente carico, ottimismo e voglia di vincere. La Ferrari pronta al suo esordio nel Mondiale di F1 2019 in Australia, con le ambizioni di vittoria che Sebastian Vettel non ha espressamente dichiarato in conferenza sampa pur lanciando messaggi piuttosto chiari: "I test a Barcellona sono andati bene e sono ottimista. Siamo più prepararti e penso si possa solo migliorare. All'inizio della stagione c'è un po' di nervosismo perché dobbiamo capire dove siamo. Cambio del regolamento? Nei test non si seguono le altre macchine, non so dove sono ma non credo ci sia una grossa differenza".

Meglio preda o cacciatore?

"Ora siamo tutti prede e cacciatori - ha risposto Vettel - ma spero presto di essere preda perché vorrà dire che saremo davanti. Io e Leclerc? Siamo liberi di gareggiare e stiamo cercando di fare il meglio per la Ferrari per cercare di riportarla lì dove abbiamo comunque provato a spingerla in queste stagioni. Lo ha detto anche Binotto. Ma stagione lunga, ora non hanno senso questi discorsi".