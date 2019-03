"Sono sorpreso del gap con la Mercedes, credo che lo siano tutti e anche loro stessi". Al termine delle prima qualifiche della stagione di Australia Sebastian Vettel ammette che non si aspettava una differenza cosi' ampia rispetto alle Mercedes. "Abbiamo del lavoro da far per capire la macchina - aggiunge il pilota tedesco - penso che sia una macchina migliore di quanto visto oggi. Chiaramente la Mercedes è favorita, domani è un altro giorno e ci proveremo anche domani. Altre volte siamo riusciti a recuperare".

Leclerc fa mea culpa: "Qualche errore"

Quinto posto per Leclerc che nell'intervista post qualifica dichiara: "Non ci aspettavamo niente, dal mio punto di vista non sono stato bravo oggi, ho sbagliato in Q3, non sono stato all’altezza di quello che ho fatto in Q1 e Q2. E’ un peccato perché potevo fare di più e ho sbagliato. Colpa mia. Vedremo domani". e sull'ipotesi di potersela giocare con la favorita Mercedes: "Niente è impossibile, è importante fare una buona partenza e migliorare la strategia di gara".