Dopo un primo Gran Premio sottotono in Australia, la Ferrari va subito a caccia della rivincita in Bahrain. A poche ore dal momento che tutto entri nel vivo, il Team Principal Mattia Binotto è chiaro e lo dice attraverso una nota stampa: "Il Gran Premio del Bahrain è la seconda tappa di una stagione molto lunga e impegnativa. Rispetto alla pista australiana il circuito di Sakhir ha caratteristiche molto diverse, con trazione e frenata che sono elementi importanti". I tecnici della Rossa di Maranello hanno analizzato cosa non è andato a Melbourne e apportato alcune modifiche: "Credo che come squadra dobbiamo verificare in Bahrain di aver capito e gestito le aree di debolezza che in Australia, per tutta una serie di fattori, non ci hanno permesso di sfruttare appieno il potenziale della vettura. In Bahrain - ha concluso Binotto - ci aspettiamo di poter vedere l’effetto delle correzioni che abbiamo apportato, anche se siamo consapevoli che i nostri avversari saranno ancora una volta molto forti. Detto questo, non vediamo l’ora di scendere in pista e confrontarci con loro".