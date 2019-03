Sono state due settimane molto complicate per il team di Maranello dopo l’opaca prestazione dell’Australia ma la squadra ha reagito dimostrando che, la SF90, è un’ottima vettura che ha il potenziale per giocarsi ad armi pari il titolo mondiale con la Mercedes. Non sorprende la velocità dimostrata nella giornatadi venerdì in quanto è quello che si attendeva dopo i test invernali. Quello che ha sorpreso maggiormente è stata la non competitività di Melbourne dovuta a varie cause che il team italiano sembra aver compreso e nella giornata odierna è stato veloce in ogni condizione di pista e con qualsiasi mescola di pneumatici utilizzata.