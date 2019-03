HAMILTON 9 - Vince e chi vince ha sempre ragione. Non merita completamente, ovvio, ma se non avesse forzato nel duello con Vettel poteva anche finire in modo diverso. Bravo lì, fortunato poi.



BOTTAS 7 - Bene al via, poi si è un po' spento finendo a guidare in modo anonimo per la quarta posizione. Riacceso dal testa coda di Vettel e nel finale dal problema di Leclerc.



LECLERC 10 - Che weekend da fenomeno, poco altro da aggiungere.



VERSTAPPEN 7 - Ottiene più del massimo risultato possibile mettendosi dietro Vettel per i problemi avuti dal ferrarista. Weekend che conferma che la strada per poter lottare per il titolo è lunga.



VETTEL 6 - Ormai girarsi nei corpo a corpo è una costante e rischia di diventare un'ossessione. Bene al via, bene nel primo attacco a Hamilton, ma poi ancora blackout per il 4 volte campione del mondo.



NORRIS 8 - Super gara per un ragazzo di soli 19 anni.



RAIKKONEN 8 - Super gara per un ragazzo di soli 39 anni.



GASLY 6 - Si salva giusto perché va a punti, ma sta faticando parecchio.



ALBON 8 - Primi punti in carriera, non male per un pilota che da molti è stato bollato come messo lì solo per mancanza di alternativa.



PEREZ 7 - Porta la Racing Point a “point” e va bene così.



GIOVINAZZI 6 - Deve lavorare sulla qualifica ancora, lo sa e si darà da fare. Tempo e calma, arriverà ne siamo sicuri.



KVYAT 6 - Dopo la splendida gara di Melbourne si “ingarella” troppo con Giovinazzi, decisamene meglio in Australia.



MAGNUSSEN 6 - Super qualifica poi sparito.



STROLL 6 - Senza particolari responsabilità nel contatto con Grosjean, ma ovviamente poi mai in gara.



RUSSEL 7 - Fa il suo stando davanti al compagno di squadra.



KUBICA 6 - Resta dietro a Russel, ma speriamo che in Cina gli diano una macchina non rappezzata.



HULKENBERG 8 - Gara stupenda da 17 a sesto poi notte fonda.



RICCIARDO 6 - Meglio in qualifica, ma in gara era finito dietro a Hulkenberg partito 7 posizioni più indietro, serve tempo.



SAINZ 8 - Una bellissima qualifica e una bellissima partenza. Poi solo sfortuna, ma un bel weekend al di là del risultato.



GROSJEAN 5 - Assente!