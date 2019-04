Un video pubblicato su Instagram da un suo sponsor mostra gli allenamenti di Mick Schumacher e ripercorre le tappe fondamentali della sua, seppur ancora breve, promettente carriera. Schumi Jr, classe 1999 e figlio del sette volte campione del mondo Michael, si è distinto (e ha astupito) nelle due giornate dedicate ai test in-season del Bahrain, salendo a bordo prima della Ferrari SF90 e poi dell'Alfa Romeo Racing C38. I discreti e incoraggianti risultati e la nostalgia di rivedere uno Schumacher in Formula 1 hanno fatto in modo che l'attenzione fosse completamente catalizzata su di lui. Ma il curriculum del giovane pilota ha un'origine ben più lontana. Ha iniziato a correre sui kart nel 2008 e debuttato in Formula 3 nel 2017. Ma solo l'anno successivo nel 2018 diventa campione della F3 europea. Il 2019 è un anno ricco di novità, dall'approdo nella Ferrari Driver Academy all'esordio nel campionato di Formula 2 con il team Prema, che ha fatto prima tappa in Bahrain. In questa occasione ha concluso ottavo la prima gara e sesto la seconda, sinonimo del fatto che il suo è stato si un debutto prudente ma, come dimostrano le immagini, c'è tutta la volontà e la determinazione del giovane pilota di lasciare il segno.