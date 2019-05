Impressionante la prestazione di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Spagna, che insieme al suo compagno Valtteri Bottas conquista la quinta doppietta consecutiva per la Mercedes. Il britannico ha sorpassato il finlandese alla partenza e ha proseguito la gara in solitaria fino al traguardo. Il 5 volte campione del mondo ha così commentato nel post gara: "Stiamo scrivendo la storia. Devo ringraziare questo team incredibile, fare 5 su 5 mi rende molto fiero. Questa volta sono partito bene, e ho praticamente vinto alla prima curva". Una grande soddisfazione specialmente dopo una sessione di qualifiche non all'altezza: "Volevo dimostrare di poter tornare davanti vincendo con un notevole margine. Se non ci fosse stata la safety car avrei vinto con un vantaggio ancora più grande". Hamilton ottiene anche il punto extra per il giro veloce: "I primi due giri con le gomme fresche erano una buona occasione per fare il giro veloce. Era ora che ne facessi uno anche io".