Quindi le aspettative dei test sono ridimensionate oppure in classifica siete dove pensavate di poter essere?

"Io credo che la prestazione in Formula 1 non è mai assoluta, è sempre relativa ai tuoi avversari. I nostri avversari hanno fatto più punti e la classifica lo dice, hanno vinto l’ultima gara a Barcellona. È vero che in Bahrain potevamo fare molto meglio, forse anche a Baku. Complessivamente la Mercedes sta facendo meglio di noi, in questo confronto relativo hanno un vantaggio che dobbiamo cercare di colmare. Ci saranno piste che potranno favorirci o sulle quali potremmo essere competitivi, ma in senso più ampio dobbiamo recuperare terreno. C’è tempo per farlo, soprattutto è nostro dovere farlo, dobbiamo dimostrare che come squadra siamo capaci di interpretare la vettura e di saperla migliorare. Oggi la vettura che abbiamo è questa, gara dopo gara dobbiamo cercare di fare il meglio, alla fine faremo la somma".