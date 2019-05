- Pole di Hamilton in 1:10.165 a Montecarlo. Il pilota britannico via radio si commuove pensando a Lauda. Prima fila ancora tutta Mercedes con Bottas. In seconda Verstappen e Vettel. Eliminato Leclerc per un clamoroso errore di valutazione della Ferrari nel Q1, ma sale in 15^ posizione dopo una penalità a Giovinazzi.