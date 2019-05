Si sa, il Gran Premio della Formula 1 è sempre una buona occasione per vedere tante celebrità sfilare per il paddock, e Montecarlo è sicuramente la tappa che sprigiona più fascino. Non ha voluto essere da meno Cristiano Ronaldo che, insieme a Georgina e al figlio Cristiano Jr, è apparso in circuito tra la prima e seconda sessione di prove libere del giovedì. Per CR7 una visita prima ai box della Ferrari e, subito dopo, della Mercedes. Non sono mancate le foto di rito che ritraggono il portoghese con Lewis Hamilton. Cinque titoli mondiali e cinque palloni d'oro in un'unica immagine.