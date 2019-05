Prima di accomodarsi in cabina di commento per raccontare tutto il weekend di Montecarlo in pista, Carlo Vanzini, voce della Formula 1 su Sky, ci porta lungo le strade del Principato: una pedalata in bicicletta per spiegarci il circuito del sesto GP del Mondiale. La gara domenica 26 maggio alle 15.10: diretta esclusiva su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

GP MONACO, QUALIFICHE LIVE

ADDIO NIKI LAUDA, AVEVA 70 ANNI