Una weekend unico per Charles Leclerc. Già dalle libere del giovedì a Montecarlo, sua gara di casa e che per la prima volta affronta da pilota titolare della Ferrari, indossa un casco speciale: un elmetto celebrativo con una scelta stlistica e cromatica particolare. Si tratta di una doppia dedica sul casco del monegasco, che è diviso in due parti: sulla destra i colori di quello che fu il casco ustilizzato da Jules Bianchi in F1; sall'altra parte, invece, i colori del casco del papà Hervé, anche lui pilota dal 1983 al 1988 in Formula 3 e scomparso nel giugno del 2017.