Sedici minuti per gruppo per cercare le qualifiche a Montecarlo, dove per evitare il traffico su un tracciato difficile, stretto, corto e senza vie di fuga, come sempre la entry list viene divisa in due. I piloti con il numero pari e quelli col numero dispari sfidano il cronometro in due diverse short sessions, il più veloce conquistando la pole regala anche le piazzole dispari ai piazzati del suo gruppo, nell'ordine in cui sono passati al check time. Nel primo gruppo Ilott è il più veloce (1.21.462), davanti a Mick Schumacher che si assicura comunque la seconda fila centrando il secondo tempo del suo raggruppamento a soli 7 millesimi da Ilott, ma anche la sua miglior qualifica da quando è in F2. Terzo tempo per Sette Camara, scavalcato dai due rookies della FDA, La Ferrari Drivers Academy. Male Aitken e Zhou. Nel secondo gruppo si sfidano tutti i migliori sulla velocità pura. De Vries (1.21.1) porta a casa per primo la pole position del gruppo B e abbassa il tempo limite realizzato dall'altro gruppo. A meno di tre minuti dal termine Boccolacci va sul guard rail e batte con l'anteriore destro, ma riesce a rientrare in pit lane e non rovinare gli ultimi passaggi agli altri piloti. De Vries si migliora ancora (1.20.676), poi Latifi e Ghiotto che all'ultimo giro piazza un secondo settore da paura e conquista la seconda fila. Dunque pole per Nicky De Vries -che conquista i 4 punti della pole e aggancia Ghiotto in classifica generale a -26 da Latifi- e prima fila condivisa con Ilott, dalla seconda partiranno proprio il vicentino e Mick Schumacher. Latifi subito dietro scatterà dalla terza fila.