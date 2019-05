Una chiacchierata durante una partita a calcio balilla, aspettando il Gran Premio di Formula 1. E' quanto successo tra Charles Leclerc e Carlo Vanzini nel weekend di Montecarlo, in un'intervista speciale e da non perdere alla vigilia del suo GP di casa nel Principato. "Non so perché, ma credo che tu sia forte, ma non mi piace perdere", ha detto al nostro Vanzini prima di cominciare a giocare e raccontarsi in esclusiva a Sky Sport F1.

Il casco per Monaco ha una dedica in particolare?

"Il disegno metà è ispirato a papà e metà a Jules Bianchi, le persone che mi hanno aiuato molto. Senza di loro non sarei arrivato in F1. E' stato un modo per ringraziarli. Li porto sempre con me".

A cosa giochi di solito?

"Videogiochi, con FIFA. Non ci passo molte ore, dipende dal giorno. Forse quando ero più piccolo passavo più tempo con le consolle".



Cosa fai il resto della giornata se non ti alleni?

"Resto a cass con amici e la famiglia. Provo a rilassarmi perché non abbiamo molto tempo. Provo a vedere gli amcii quando sono a casa. E comunque mi preparo per le gare successive".



Ti rendi conto di essere un pilota di F1?



"Sì, ma mi considero una persona normale".

Non ti guardi mai allo specchio per dirtelo?

"No, non sono così. Ma essere un pilota Ferrari è un grande onore".