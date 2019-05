L'ultimo saluto a Niki Lauda, uno dei campioni che hanno fatto la storia della Formula 1 e che la Formula 1 non dimenticherà mai. Nel weekend di Montecarlo tanti sono stati gli omaggi per il pilota austriaco ex Ferrari e presidente onorario della Mercedes. Un pubblico omaggio a Lauda ci sarà invece mercoledì 29 maggio, quando il feretro sarà posto nel Duomo di Vienna e verrà celebrata anche una messa. Il funerale si svolgerà in seguito e in forma privata per i parenti più stretti.