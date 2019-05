Gara 1 di Formula 2 interrotta a Montecarlo dopo un contatto alla curva Rascasse tra Tatiana Calderon (BWT Arden, nona in quel momento) "speronata" dalla monoposto di Mick Schumacher (Team Prema, undicesimo). Incidente senza conseguenze per i piloti, ma bandiera rossa e drive through (penalità) con una lunga sospensione della gara. Il tempo, però, è stato più che sufficiente a trovare un'analogia con quanto avvenuto in quello stesso punto nelle qualifiche di Formula 1 del 2006, con protagonista Michael Schumacher, papà di Mick. Dinamiche ben diverse per i due incidenti, come dimostrano le immagini, ma resta un fatto curioso che sia avvenuto proprio lì, alla Rascasse, dove il campione tedesco fu accusato di aver "parcheggiato" la Ferrari, impedendo al rivale Fernando Alonso di completare il suo ultimo giro veloce. Schumi, poi penalizzato, parlò di stallo del motore senza mai né ammettere né negare le accuse che gli vennero mosse.