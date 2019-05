Ferrari, che errore con Leclerc!

Il primo colpo di scenda di queste qualifiche c’è stato già nel Q1 con Leclerc che non è riuscito a qualificarsi per la fase successiva e domani sarà costretto a partire dalla 16esima posizione. Dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle Prove Libere 3 ci si aspettava molto dal pilota monegasco che sembrava avere maggior ritmo rispetto al compagno di squadra. Vettel che nelle FP3 era andato a muro a metà sessione danneggiando la sospensione anteriore, imponendo un lavoro extra per i meccanici della Rossa per metterlo in pista nelle qualifiche. Nel Q1 - nel primo run - Leclerc non è riuscito ad ottenere un tempo che gli permettesse di rimanere tranquillo avendo un margine troppo piccolo dall’ultimo classificato calcolando poi l’evoluzione della pista che su un tracciato cittadino è sempre molto elevata. A differenza degli altri piloti, il monegasco, ha effettuato un run più corto a causa di un bloccaggio alla Rascasse e questo gli ha provocato delle vibrazioni alla vettura tanto da costringerlo a rientrare ai box. Rientrando nel garage ha anche saltato le verifiche tecniche della FIA per il controllo del peso ed è stato riportato a spinta dai meccanici del Cavallino nella postazione della Federazione. Successivamente non è stato fatto uscire per il secondo tentativo a differenza di Vettel che non era riuscito ad ottenere un buon tempo nel suo primo tentativo. Come è finita lo sappiamo tutti visto che Vettel è riuscito a passare mentre, Leclerc, sarà costretto a partire dal fondo e la sua gara, salvo sorprese, sembra essere già compromessa. Molto deluso Leclerc che si aspettava sicuramente di più dalla sua gara di casa: “Ho chiesto al team se ce l'avremmo fatta. L'ho fatto fino a un certo punto perché avevamo solo 1 decimo e mezzo di vantaggio su chi invece era fuori, e non ho avuto risposta. Dopo mi hanno solo detto che avrei dovuto farcela, però a 1 minuto abbiamo scoperto che non ce l'avremmo fatta a qualificarci. Ormai era troppo tardi".

Hamilton, magia finale per battere Bottas

Si era capito fin dai primi giri di giovedì che la lotta per la prima posizione sarebbe stata tra Hamilton e Bottas e si era anche visto quanto il pilota finlandese fosse competitivo visto che è stato costantemente più veloce del pilota inglese, soprattutto nella giornata sabato. Era evidente, insomma, che per batterlo il cinque volte campione del mondo avrebbe avuto bisogno di un giro strepitoso. La vettura anglo-tedesca, a differenza delle ultime due stagioni, si è dimostrata molto a suo agio anche tra le stradine del Principato; molto precisa in inserimento curva, bilanciata in frenata e soprattutto molto reattiva nei veloci cambi di direzione come quello alle piscine. Se osserviamo i tempi ottenuti nella passata stagione con quelli di oggi possiamo notare che Mercedes ha abbassato il proprio limite di ben 1,2 s mentre, Ferrari, ha migliorato di solo 2 decimi. Se osserviamo i singoli intertempi della tabella in basso possiamo notare che, la W10, è stata la vettura più veloce in tutti i settori del tracciato. Il distacco che sono riusciti ad infliggere ai rivali è stato molto elevato calcolando che quello del Principato è il giro più corto dell’intero Mondiale. Molto intensa è stata invece la lotta tra Verstappen e Vettel con il pilota finlandese che è riuscito ad avere la meglio sul tedesco per 3 decimi. Se osserviamo in singoli intertempi possiamo notare che, la SF90, è stata più veloce della RB15 nel settore 1 dove la potenza della Power Unit e l’efficienza aerodinamica è molto importante. Nei restanti due settori, dove è fondamentale l’inserimento in curva, la precisione nei cambi di direzione e la trazione, la Rossa paga 4 decimi rispetto alla vettura di Milton Keynes e ben 6 sulla W10.