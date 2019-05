"Niki Lauda era il mio complice, lui mi ha convinto a venire alla Mercedes e lui mi aiutava a migliorare la macchina". Nel giorno della pole position a Montecarlo, il pensiero di Lewis Hamilton è ancora per Niki Lauda scomparso nella notte tra lunedì e martedì scorso all'età di 70 anni. "Non lo dimenticheremo mai - aggiunge il campione del mondo della Mercedes - i nostri pensieri saranno sempre per lui". Hamilton al termine delle qualifiche si è liberato in un urlo di gioia per poi lasciare spazio anche alle lacrime nel team radio.