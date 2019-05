La ricostruzione

Sul tracciato di casa, dunque, il ferrarista ha chiuso il Q1 come primo degli esclusi. Leclerc non è tornato in pista nel momento più caldo della sessione con i tempi di tutti i piloti che andavano abbassandosi. A eliminare suo malgrado Leclerc è stato il compagno di squadra Vettel, anche lui a rischio esclusione prima dell'ultimo giro in cui ha fatto segnare il miglior crono assoluto di 1:11.434. Ma cosa è successo a Leclerc? Il pilota non si è farmato alla pesa, il team lo ha avvisato e poi è stato riportato, spinto dai meccanici, al box della Federazione per effettuare la procedura precedentemente saltata. Leclerc a questo punto è rientrato nel suo garage e di qui l'errore di valutazione della squadra che lo ha tenuto lì (a differenza di Vettel) mentre il tempo per rientrare in pista e migliorarsi c'era.